L’olandese che ha sfidato Garibaldi

La storia in questione renderebbe certamente felice diversi sceneggiatori che avrebbero la possibilità di raccontare le imprese belliche di un coraggioso soldato giunto dall’Olanda, per fermare l’avanzata di Giuseppe Garibaldi verso Roma. Il protagonista è Pieter Janszoon Jong. Fin da giovane Jong si arruola negli zuavi papali costretti a difendere lo Stato Pontificio dall’attacco dei garibaldini, che lottavano per un’Italia indipendente e unita. Durante la battaglia di Montelibretti del 13 ottobre 1867 , Pieter Jong affronta con coraggio i garibaldini, dei quali, esaurite le munizioni, ne uccide altri quattordici prima di essere ammazzato. La sua vicenda è stata per lungo tempo una parte molto importante delle lezioni di storia olandese, nelle scuole primarie cattoliche olandesi. A Lutjebroek, vicino al Sint Nicolaaskerk, è stato collocato un monumento in memoria di PJ Jong. La strada principale nel villaggio di Lutjebroek si chiama PJ Jongstraat. L’associazione calcistica locale è stata battezzata ” De Zouaven ” in omaggio a PJ Jong .

