Per lavori in corso nei giorni tre e quattro novembre dalle 08.00 alle 16.30, le corse sulle tratta in questione avranno un percorso differente. In direzione Poli la fermata Tivoli Piazza Garibaldi è l’ultima disponibile prima del capolinea. In direzione Tivoli, la fermata Tivoli Piazza Garibaldi è la prima disponibile prima del capolinea. Le località di San Gregorio e Casape sono raggiungibili da Tivoli da con le corse delle 13.00 e 14.00

