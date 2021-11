Covid, il quadro della settimana

Sale l’incidenza dei contagiati da Covid. Ed il migliore modo di calcolarlo è il conteggio settimanale, essendo quello giornaliero troppo sensibile ad andamenti occasionali oppure a ricalcoli per errori dei giorni precedenti. Ha raggiunto infatti i 53 casi per centomila abitanti. IL dato preso in esame è quello della settimana che va dal 29 ottobre al 4 novembre. Nella settimana ancora precedente, quella che va dal 22 al 28 ottobre, era di 46 ogni centomila. I dati sono del Ministero della Salute.

In crescita anche la famosa proporzione Rt. Dal 13 al 26 ottobre si è attestato sul 1,15 ma la settimana precedente era dello 0.96.

Ma sebbene abbia superato la soglia epidemica, l’Istituto Superiore di Sanità giudica stabile l’indice di trasmissibilità che si stabilisce nel rapporto tra casi di nuovo contagio e ricovero ospedaliero. Nella settimana che ci precede, quella che va dal 19 ottobre al 26, abbiamo conosciuto un’oscillazione dell’Rt da 1,12 all’1,13. Ma sempre secondo l’Istituto superiore di sanità questi dati non riescono a dare la vera cifra del problema, oggi, perché non guardano al numero di tamponi effettuati aumentato recentemente. Sono dati – dice sempre l’Iss – basati solo sui sintomatici e sugli ospedalizzati.