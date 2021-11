TIVOLI – Carabinieri, la Compagnia cresce e cambia sede

Più militari e una nuova sede. Ad annunciarlo è stato il Procuratore Capo Francesco Menditto durante il Convegno “Il Tribunale di Tivoli e il suo Circondario a vent’anni dall’istituzione” tenutosi martedì 26 ottobre presso il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia.

La Compagnia dei Carabinieri verrà “promossa” a Reparto Territoriale. In termini tecnici significa un organico più numeroso e alla guida un maggiore o un tenente colonnello anziché un capitano come è stato da vent’anni ad oggi.

Il potenziamento si combina anche con un cambio di sede, per cui i militari lasceranno l’attuale presidio di via Aldo Moro per traslocare in via Giuseppe Mazzini nello stabile in cui è storicamente ospite la filiale dell’Inps.

Nel 2022 sono previsti lavori di adeguamento dell’immobile per essere destinato a Reparto Territoriale, la presa di possesso nel 2023.

(ma. sa.)

Condividi l'articolo: