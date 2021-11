MONTEROTONDO – Ladro maldestro: ruba vestiti, ma cade dal tetto del capannone

Dopo un volo di 6 metri ha dovuto chiedere aiuto al vigilantes, perché non riusciva nemmeno a muoversi. Non è in pericolo di vita, ma restano gravi le condizioni di salute di un ladro che stamattina all’alba aveva rubato all’interno di un negozio di abbigliamento della Zona Industriale di Monterotondo Scalo. Intorno alle 6 di venerdì 12 ottobre l’uomo era riuscito a introdursi all’interno di un’attività di grossista di abbigliamento. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Infatti il quarantenne, italiano, con diversi precedenti penali alle spalle, era riuscito a introdursi all’interno del magazzino realizzando un foro nella parete, proprio in prossimità degli scaffali. Una volta dentro, ha riempito due bustoni di vestiti e si è arrampicato fino al tetto. Qui, però, ha perso l’equilibrio ed è franato in terra. Nonostante il volo di circa 6 metri, l’uomo non ha perso conoscenza ed è riuscito a gridare e chiedere aiuto. Lo ha soccorso lo stesso vigilantes che ha chiamato i soccorsi. Il ladro è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sandro Pertini. Al momento non è ancora stata sciolta la prognosi, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Monterotondo. I militari, diretti dal comandante Gianfranco Albanese, hanno acquisito i filmati di telecamere di sorveglianza privata della zona, anche per capire se avesse un complice. (di Fabio Orfei)