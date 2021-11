Continuano i lavori di potenziamento di via Salaria

Stamane è stato effettuato un sopralluogo presso i cantieri aperti lungo la via Salaria all’incontro, erano presenti l’Assessore Regionale Mauro Alessandri ed il commissario straordinario, nominato dal governo per l’ attuazione del Piano di potenziamento della Salaria, Fulvio Soccodato, oltre ai dirigenti e tecnici di Anas e della struttura commissariale.

Sono in corso 6 milioni di euro di lavori, almeno per ora, dichiara Alessandri, il primo cantiere riguarda la rotatoria all’altezza di Borgo Santa Maria di Montelibretti, ed i lavori dell’importo pari a 1.8 milioni saranno conclusi in un anno. La stessa durata vale per i lavori che vanno dal km 46, e che riguardano la terza corsia, l’importo investito è poco più di 4 milioni di euro.