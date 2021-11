Navigare in sicurezza: nasce il sito inavigati.it

Tutti noi ormai sempre più di frequente usiamo pc, smartphone, tablet per accedere in banca e fare pagamenti, consultare il proprio conto, investire anche, gestire prestiti e mutui. Allo stesso modo crescono le azioni dei cyber criminali che approfittano delle nostre disattenzioni. Per questo è nata l’idea di un sito, inaviganti.it, e di una web sit-com (che sarà on-air fino alla fine dell’anno), per affrontare l’argomento con leggerezza ma non con superficialità. Obiettivo: aumentare la consapevolezza e sensibilizzare a un uso informato e sicuro degli strumenti e dei canali digitali, per non cadere nelle trappole di malintenzionati. Con tanti consigli utili su come usare password diverse da cambiare spesso o accedere a Internet tramite i propri dispositivi evitando reti aperte o verificare l’attendibilità del mittente prima di aprire link sospetti o sconosciuti.

La campagna “I Navigati – Informati e Sicuri”, è promossa dal CERTFin (il consorzio che si occupa della prevenzione dei crimini informatici) insieme con Banca d’Italia, Abi, e numerosi istituti bancari. Protagonista è la famiglia “Navigati”, i cui componenti sono diventati “esperti in sicurezza informatica” perché si sono informati e hanno imparato i comportamenti virtuosi da adottare per districarsi tra le possibili insidie del web, riducendo il rischio di attacchi e frodi online. Grazie all’informazione, quindi, anche il web diventa un luogo familiare e protetto in cui si può navigare sicuri. Capirne di più in allegria non è niente affatto male.