A Tivoli una strada per il Professor Faroni

“E’ doveroso – commenta Manuela Chioccia, capogruppo del PD e promotrice della mozione – che Tivoli ricordi il professor Delfo Galileo Faroni, grande medico e grande imprenditore che ci lasciati all’età di 101 anni”.

“Tivoli – prosegue Chioccia – deve ricordare Faroni non solo per quello che è riuscito a creare nella sua vita ma anche per i suoi insegnamenti. Il Professore ha dimostrato, con la sua vita, che ogni obiettivo è possibile con l’adeguata preparazione, lungimiranza ed impegno. Senza dimenticare il suo impegno, durante la seconda guerra mondiale, per salvare degli ebrei dalla deportazione”.

LA MOZIONE

La mozione impegna l’Amministrazione ad intitolare una strada al Professor Faroni, e nello specifico quella che conduce al Medicus Hotel.

L’APPROFONDIMENTO ED I COMMENTI SUL PROSSIMO NUMERO DI TIBURNO IN EDICOLA DOMANI 30 NOVEMBRE