Tivoli, Animali in giro per il centro storico trovati a Via Campitelli

Ancora un problema di animali selvatici: dopo i cinghiali che hanno preoccupato per giorni i cittadini di Vicovaro e non solo, questa volta è Tivoli la malaugurata protagonista di questa problematica: un cittadino ha condiviso sui social un video che ritrae due maiali percorrere Via Campitelli, in pieno centro storico.

Dopo la polemica sorta per la chiusura dei parcheggi su tutto il colle, questa inaspettata visita non avrà di certo fatto piacere ai residenti del Centro Storico. Anche ieri alcuni cittadini hanno segnalato la presenza dei due animali verso la galleria intorno alle ore 18. Un problema quello degli animali selvatici che, al di là delle facili battute che il singolare episodio ha scaturito nei social e nella vita vera, sempre più preoccupante, soprattutto dalla fine del primo lockdown a maggio 2020.

Luca Pellegrini