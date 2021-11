Tivoli, Salgono i contagi

Come spiega il sindaco Giuseppe Proietti, «i dati sono molto significativi: gli attualmente positivi – ossia i contagiati al momento della rilevazione – al primo novembre erano 48; al 7 novembre erano 53; al 15 erano 100, al 25 erano 174 e, purtroppo, a ieri, 28 novembre, erano 182. Un andamento che ha portato i contagiati a quadruplicare in poco meno di un mese».

Il sindaco commenta gli ultimi dati rilevati del monitoraggio Sars-cov-2, attenzione particolare va alla situazione scuola, infatti, le alunne e gli alunni arrivano a superare il 30% degli attualmente contagiati dal Sars-Cov-2 rispetto al numero totale degli attualmente positivi. Dati preoccupanti secondo il sindaco, che, a tal proposito, lancia un invito alla cittadinanza al fine di far continuare ad adottare tutti i comportamenti di prevenzione anti Covid-19 ai cittadini tiburtini. “Se il numero dei contagi continuerà a crescere, pur avendo programmato di trascorrere le festività natalizie di quest’anno in maniera più vicina allo spirito della nostra comunità, bisognerà, a quel punto, adottare provvedimenti più restrittivi: per esempio l’uso delle mascherine anche all’aperto nelle zone particolarmente affollate proprio durante tutto il periodo delle festività”. – dichiara il primo cittadino –