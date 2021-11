A Subiaco arriva la prima salatura stradale 

Con il repentino abbassamento delle temperature avuto in questi giorni nel comune di Subiaco sono entrati in azione i volontari del Centro Radio Soccorso Sublacense (Associazione di Protezione Civile) per la salatura delle strade comunali. Molte le emergenze locali e nazionali hanno visto impegnati i volontari.

C ome ogni anno i volontari sono pronti ad intervenire , e adesso, date le condizioni meteorologiche, ne hanno richiesto l’impiego.