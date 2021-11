Castelnuovo di Porto, In corso i lavori su Via Montefiore

La via Montefiore , in questi giorni è al centro di un intenso programma di ripristini legati all’ammodernamento della condotta da parte di Acea, infatti, d opo la bonifica della rete idrica a servizio delle zone residenziali limitrofe, la stessa Acea sta procedendo al ripristino del manto stradale di via Montefiore, dal km 3.800 per circa 3 km verso la Tiberina.

Acea, inoltre continuerà i propri interventi con l’estensione della rete idrica nelle zone basse, sempre in direzione Tiberina, al termine dei quali provvederà al completo ripristino del manto stradale che si aggiungerà a quello oggi in corso. In oltre – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gino Guadagnoli attraverso i canali dell’amministrazione comunale, dagli incontri tenuti con i responsabili della viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale, a breve saranno impegnati 80.000 euro di fondi provinciali per riparare il dissesto stradale nel tratto di via Montefiore che va da via Clarice Colonna fino all’entrata del Campo Sportivo.