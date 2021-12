Vicovaro – Chiusura della scuola per screening molecolari 

Dunque, in via temporanea e del tutto precauzionale, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere la scuola dell’infanzia nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre 2021 allo scopo di ridurre ulteriori possibili contatti all’interno del plesso scolastico.

Una specifica attività di screening per operatori e alunni della scuola dell’infanzia è stata pianificata per la giornata di giovedì 9 dicembre. Allo screening gratuito verranno utilizzati tamponi molecolari. L’esame, gratuito e su base volontaria sarà all’interno dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale dove in queste settimane si sono registrati i maggiori casi di contagio.