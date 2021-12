Fiano Romano. I mosaici della Comunità Maieusis

L’antica arte bizantina del mosaico è al centro dell’iniziativa organizzata dalla Comunità Maieusis (Residenza Psicoterapeutica e Centro diurno) e dal Comune di Fiano Romano. L’evento “Mostra di Mosaici” abilmente curata dai laboratori della Maieusis è in programma per sabato undici dicembre presso la sede del Centro Diurno in via F. Turati, 2 dalle ore 16.00 alle 18.00. “Si tratta – ha affermato la responsabile della struttura Marina Maria Smargiassi – di un lavoro lungo dodici mesi e anche più. Questa è la seconda parte di un percorso terapeutico. I ragazzi si sono cimentati in un lavoro davvero molto complicato, durante il quale sono stati affiancati da educatori e maestri. A volte alcuni di loro terminato il cammino decidono di proseguire nel settore dell’artigianato, mentre altri prendono strade diverse. Ricevere richieste da alcune chiese di Roma è stato un bellissimo salto. Sono loro a realizzare tutto dall’inizio fino alla fine. I ragazzi formano le tesserine, lavorano il marmo e, poi, colorano. Agiscono osservando sempre delle regole e tutti hanno dimostrato di possedere talento”.

FGI