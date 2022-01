Monterotondo – Il Centro Anziani del Parco Arcobaleno cambia gestione

Presto il Centro Anziani del Parco Arcobaleno di Monterotondo cambierà gestione.

L’Amministrazione comunale ha espresso questa volontà con la delibera di Giunta del 25 gennaio scorso, per aderire alle linee guida regionali in materia di Centri Anziani, normate da due decreti, del 2020 e del 2021.

Le direttive regionali impongono ai Centri Sociali la gestione tramite APS, le Associazioni di Promozione Sociale, costituite dal decreto legislativo 117 del 2017, e adottate dalla Regione Lazio con la deliberazione n. 452 del 14 luglio del 2020.

Qui si specifica la materia, caratterizzando i centri anziani per la loro natura pubblica, ed esplicitando la volontà di garantire una omogeneità nei servizi offerti ai soci.

Le APS che saranno deputate a gestire i Centri Anziani, secondo il “Codice del Terzo Settore” dovranno avere il centro anziani come oggetto esclusivo o prevalente.

Il decreto regionale impone che la gestione dei Centri rimanga in capo ai Comuni, escludendo la gestione diretta “in economia” da parte del Servizio Supporto Organi Istituzionali.

Il nuovo Regolamento dei Centro Anziani, redatto secondo le Linee Guida Regionali, sarà approvato nel prossimo Consiglio comunale.

Entro il 31 marzo 2022 il Comune bandirà un Avviso Pubblico rivolto alle APS per individuare il nuovo gestore, poi si redigerà lo schema di convenzione tra l’Amministrazione e l’APS, che andrà approvato in Consiglio comunale. L’intento del Comune è avviare la nuova gestione dal 1 aprile e non interrompere le attività del Centro Anziani, isittuito nell’ottobre del 1988 nel Parco Arcobaleno di via Kennedy 47.