Castel Madama – L’addio ad Andrea, il paese in lacrime

Un giro in moto e poi lo schianto. La strada chiusa, il tam della notizia, rimbalzata da Vicovaro a Castel Madama. E’ stata una domenica straziante quella di ieri, 30 gennaio, per Castel Madama. Una data nera. Quello scontro tra un’auto e una moto al km 42 di via Tiburtina ha strappato alla vita e alla famiglia Andrea Chicca, 46 anni, da tutti come conosciuto come Andrea il fisioterapista. Quarantenne ma con l’aria da ragazzo, sicuramente troppo giovane per l’addio. Serio, affabile, molto amato dagli amici. “Andrea era così una persona speciale”, lo ricordano in piazza, nei bar, per le case. Il primo a riservargli un saluto pubblico è stato il sindaco, Michele Nonni. “È di queste ore”, ha scritto, “la notizia della tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino, vittima di un incidente stradale sulle cui dinamiche sono in corso i dovuti accertamenti. Voglio esprimere il mio profondo dolore per l’improvvisa morte di Andrea, ai cui familiari mando il mio abbraccio, che è l’abbraccio forte di tutta la comunità castellana”.

“Non amavi stare al centro dell’attenzione, non avresti voluto neanche che io scrivessi questo post, ne sono sicura”, ha scritto invece Sara Beccaria, ex assessore ai servizi sociali e sua amica, “In effetti non trovo neanche le parole, perché tutto mi sembra così assurdo, ci siamo sentiti venerdì l’ultima volta per telefono, e ora, così, tutto ad un tratto non potrò più parlarti e sentirti. Alla morte non ci si abitua mai, alla perdita di persone come te poi, ancora meno, lasci un gran vuoto….te ne sei andato sulla tua moto, questa volta per sempre. Mancherai tanto”.

Toccante anche il ricordo della Procalcio Castel Madama: “Il direttivo e tutti i nostri tesserati si uniscono al dolore della famiglia Chicca. Eri il nostro fisioterapista, il nostro “meccanico” di fiducia. Professionale ai massimi livelli nel lavoro, serio ed educato nella vita. Ricorderemo per sempre i tuoi sorrisi “velati”. Grazie di tutto Andrea”.

Le parole del Vespa Club Valle dell’Aniene trasudano dolore: “Il Club tutto, si stringe al dolore della famiglia Chicca,per la scomparsa del nostro amico Andrea”.

L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 14 al km 42 di via Tiburtina, poco prima dell’ingresso di Vicovaro mezzi coinvolti la moto di Andrea Chicca e una utilitaria, guidata da un anziano. Inutili i soccorsi, il tratto è rimasto chiuso per ore. Per accertare le cause stanno lavorando i carabinieri.