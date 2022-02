Guidonia – Auto si ribalta in curva, feriti due ventenni

Auto si ribalta all’uscita di una curva a Montecelio, due ventenni rimasti feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 19, in via Romana, nei pressi del cimitero comunale. Sul posto ambulanze e per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale. Il conducente, alla guida di una Peugeot 206, potrebbe aver perso il controllo dopo un sorpasso mentre da Montecelio si dirigeva verso Guidonia.