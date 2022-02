Fonte Nuova – Sessantenne sul bus senza Green pass, multata

Viaggia sul bus da Monterotondo a Fonte Nuova senza Green pass, casalinga di 60 anni multata dai carabinieri. La donna, infatti, non vaccinata, non ha potuto presentare il certificato verde ai carabinieri della compagnia di Monterotondo, impegnati in un servizio di monitoraggio. Continuano tutti i giorni, così come disposto dalla Prefettura e dal comando dell’Arma, i controlli per accertare il rispetto delle disposizioni anti Covid. A Tivoli e Guidonia i militari in due giorni hanno controllato nei capolinea e nei pressi di esercizi commerciali 248 persone: ne sono state multate 48, venticinque per il mancato utilizzo della prevista mascherina FFP2 e 23 per mancato possesso del Green Pass. La sanzione 400 euro, 240 se pagata in tempi ridotti.

Condividi l'articolo: