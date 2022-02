Caro pedaggi, la battaglia dei sindaci si sposta ai caselli

Sabato prossimo, 19 febbraio, dalle 10 a mezzogiorno, tutti i caselli della A24/25 da Roma a L’Aquila fino a Pescara saranno presidiati dai cento sindaci della tratta e dagli amministratori e dai cittadini che da mesi lottano contro il caro-pedaggi. Si punta a evitare un ulteriore rincaro che sarebbe dovuto scattare dal primo gennaio e che è stato rinviato al primo luglio.

Caro Pedaggi, Strada dei Parchi sospende l’incremento delle tariffe per l’A24/A25

Sono ormai mesi che in Abruzzo e nel Lazio si organizzano sit in, incontri e manifestazioni di varia natura che possano convincere le autorità dello Stato ad intervenire in maniera definitiva e incisiva così da evitare un ulteriore salasso considerato che l’A24 e la A25 sono già tra le autostrade più care d’Italia.