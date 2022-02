Bandi, contributi per le famiglie in difficoltà

E’ stato pubblicato un bando dalla Regione Lazio per aiutare i lavoratori e le lavoratrici che durante il 2021 hanno vissuto un periodo di difficoltà economica e sono stati sospesi dal rapporto di lavoro a zero ore con ammortizzatori sociali. Un contributo fino a 1000 euro per aiutare i figli dei lavoratori in difficoltà con l’acquisto di testi e materiale di consumo per frequentare la scuola o l’università, connessione wifi e tecnologia hardware e software. Le richieste di contributo dovranno essere presentate, dalle ore 9 di oggi lunedì 14 febbraio alle ore 17 di lunedì 4 aprile

2022.http://www.lazioeuropa.it/…/por_fse_contributo_per_l…/