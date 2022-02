Ucraina-Russia, tensione alle stelle

Orami è tensione alle stelle tra Ucraina e Russia. L’Ucraina è sull’orlo di una guerra che avrebbe voluto evitare e che potrebbe allargarsi a macchia d’olio. Vladimir Putin preme per invadere. Il leader russo e Joe Biden hanno accettato di incontrarsi, accogliendo l’invito offerto nella notte dal premier francese Emmanuel Macron, in un summit che però, precisano dalla Casa Bianca, “si potrà tenere solo se Mosca non invaderà l’Ucraina”.

Il presidente russo però non sembra affatto intenzionato a ritirare le truppe impegnate nelle cosiddette esercitazioni in Bielorussia, nelle quali secondo la Nato ha messo in campo circa 30 mila militari. Intanto si muovono i tank Z, i carri armati russi sono ormai ai confini con l’Ucraina.