GUIDONIA – Furti a raffica, ladri da “Lanciani” e al “Golden Pot”

Non c’è tregua per i commercianti di Guidonia Montecelio, da settimane sotto scacco dei ladri.

Pizzerie, frutterie, bar e pub: nessuno viene risparmiato, neppure i locali ubicati nel centro abitato o sulle strade principali.

È il caso del “Golden Pot”, il pub di via Tiburtina a Villalba di Guidonia, preso di mira nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 febbraio.

I malviventi hanno utilizzato la solita tecnica della forzatura della serranda, ma probabilmente sono stati disturbati e hanno abbandonato l’obiettivo, lasciando ai titolari i danni da riparare.

Per il pub era il primo assalto subito in 18 anni di attività.

Tre settimane fa nel mirino era finito il chiosco bar “Lanciani” di viale Roma a Guidonia Centro, davanti all’aeroporto militare e a poche centinaia di metri dal Comune e dalla Tenenza dei carabinieri. In questo caso, gli autori sono riusciti a scardinare una porta e a penetrare nel locale portando via un centinaio di euro dal fondo cassa.

