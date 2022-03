Guidonia – Corso salvavita gratuito per sordi

Al via il primo corso BLS e PBLS (Supporto di base delle funzioni vitali e supporto pediatrico delle funzioni vitali) rivolto alla comunità sorda di Guidonia Montecelio. L’evento si terrà presso la sede dell’associazione Airte di Guidonia Montecelio in Via Enrico Pezzi 13, domenica 13 Marzo dalle 9 alle 13.

Il corso prevede la collaborazione tra le associazioni sanitarie Airte, Le Cento Parti del Cuore, Volontario Per Te ed Avvis che sono firmatarie di un protocollo d’intesa con il Comune di Guidonia Montecelio che offre l’assistenza di un interprete Lis che, a sua volta, è parte del progetto “Guidonia in Lis”.

“Abbiamo organizzato diversi corsi rivolti al primo soccorso, alla disostruzione ed alla disostruzione pediatrica– spiega la dottoressa Giovanna Rizzitiello, coordinatore medico delle associazioni sanitarie di Guidonia Montecelio- abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Comune di Guidonia Montecelio che ringraziamo per questa opportunità”.

“Il lavoro delle associazioni sanitarie sul nostro territorio è stato fondamentale da sempre ed è stato un supporto molto efficace all’attività amministrativa, soprattutto in tempi difficili come quelli legati alla pandemia da Covid 19. Il nostro ringraziamento va al loro lavoro di raccordo tra le esigenze della cittadinanza e l’Amministrazione Comunale”, dichiarano il sindaco Michel Barbet ed il consigliere comunale Matteo Castorino che si è occupato di organizzare il corso.

Per prenotarsi al corso bisogna inviare una mail a guidoniainlis@gmail.com.