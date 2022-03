GUIDONIA – Elezioni, unire le due compagini civiche

Dai candidati alle elezioni di Guidonia Montecelio Giorgio La Bianca, Flora Fusciello, Paolo Greggi, Pietro Scrocca e Antonio Tiberi riceviamo e pubblichiamo:

“Lo spirito con cui ci siamo ritrovati per intraprendere un percorso comune, è il bisogno di un rinnovamento politico lontano dai vecchi schemi rappresentati dalla “politica dei partiti”.

Per questo, riteniamo che per rilanciare la nostra città occorra un’amministrazione forte, formata da cittadini competenti e preparati, presenti attivamente sul territorio, vicini alla cittadinanza e conoscitori dei comuni problemi quotidiani.

La Nostra idea, vista la situazione politica attuale, è quella di riunire le forze civiche presenti sul territorio del comune di Guidonia Montecelio, per dare un contributo alla risoluzione dei problemi che affliggono questa città da diversi anni, dovuti soprattutto all’incapacità della politica dei partiti a risolverli.

Lo scenario attuale vede la frammentazione delle liste civiche presenti, divise attualmente in due compagini, con a capo due candidati sindaco. Tale situazione allontana la possibilità di poter incidere in maniera decisiva al rinnovamento politico iniziale. La frammentazione delle liste civiche riporterà i vecchi schemi rappresentati dalla “politica dei partiti”, che attualmente vede altri due candidati sindaco a capo delle coalizioni di centro-sinistra e di centro-destra.

Per questo facciamo appello al buon senso e chiediamo ai due candidati sindaco, dei due raggruppamenti di liste civiche, di fare un passo indietro e a questo scopo ci facciamo promotori di un tavolo comune, creando un’unità di intenti, che possa sfociare in un unico programma comune per il futuro della città di Guidonia Montecelio: UNITI SI VINCE SEMPRE.

Nel caso il nostro appello non fosse accolto noi non sosterremo nessuna delle due compagini civiche e continueremo con coerenza il nostro percorso di sempre, uniti più di prima”.