GUIDONIA – Cave, Ambiente e Lavori pubblici: c’è il nuovo dirigente

Cambio al vertice dei settori Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Estrattiva al Comune di Guidonia Montecelio. Da oggi, venerdì primo aprile, il nuovo dirigente è Alberto Latini, funzionario di lungo corso a Palazzo Matteotti.

Lo ha deciso il sindaco Michel Barbet che oggi con il decreto numero 48 gli ha conferito l’incarico in via del tutto eccezionale e temporanea, nelle more della procedura di assunzione del Dirigente tecnico dell’Area ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000.

La nomina di Alberto Latini fa seguito alle dimissioni presentate lo scorso 15 marzo dall’architetto Egidio Santamaria che a far data dal 22 marzo è stato assunto presso il Comune di Frosinone.

Martedì 29 marzo il sindaco Barbet aveva richiesto la disponibilità ad assumere la dirigenza dei settori Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Estrattiva all’architetto Flavio Fabbietti, anche lui funzionario di lungo corso in Comune che però ha declinato l’incarico.