GUIDONIA – Ladri in azione, casa a soqquadro per rubare una crostata

Dopo i negozi, adesso è la volta degli appartamenti. A Guidonia Montecelio continuano le scorribande di malintenzionati a caccia di qualcosa da rubare. Se fino a ieri puntavano alle monete dei fondo cassa delle attività commerciali, ora si accontentano di portare via una crostata.

E’ quanto accaduto ieri sera, giovedì 31 marzo, in una abitazione di via dei 5 Sassi, strada nelle campagne alle pendici di Montecelio che collega con Palombara Sabina.

La scoperta del furto è avvenuta verso le 21 da parte dei proprietari, moglie e marito di 64 e 69 anni: al ritorno dopo una giornata fuori la coppia ha trovato l’appartamento a soqquadro e il dolce fatto in casa sparito dal forno.

Secondo quanto riferito dalle vittime al quotidiano on line Tiburno.Tv, il furto è avvenuto verso le 19,40 ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate dalla coppia dopo una razzia subita tre anni fa.

Pare che i ladri fossero tre e che, dopo aver forzato la porta della cucina sul retro con un piede di porco, siano riusciti a sgraffignare anche alcuni piccoli oggetti in oro, oltre alla crostata: la teglia è stata rinvenuta stamane nel giardino del vicino insieme ad alcuna documentazione bancaria.

La stessa abitazione era stata “visitata” martedì sera 19 novembre 2019 e in quel caso fu una vera e propria razzia per un bottino pari a 4.500 euro.

I malviventi portarono via tre macchine fotografiche digitali Panasonic, due Nikon di valore, una D90 e una Coolpix P7800, oltre a due borse contenente vari flash, obiettivi e filtri.

Inoltre: quattro orologi da uomo tra cui uno Zenith di particolare valore commerciale e affettivo, tre bracciali in pelle con inserti in oro giallo da donna, una collana di pelle con inserti in oro giallo, 5 bracciali Swarovski e 700 euro in contanti che la 64enne nascondeva in un armadio.

La banda portò via pure quattro torce a batteria, utili per i furti al buio, mentre dal frigorifero della coppia arraffò due confezioni da due etti di prosciutto cotto e crudo, senza tralasciare una di lonza.