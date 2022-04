“Nella selva oscura”, Magliano domenica 9 aprile inaugura il sentiero dantesco

Passeggiata con tappe culturali tra i boschi del Parco di Veio. Domenica 9 aprile Magliano Romano – il paese che sta lottando per non diventare la discarica di Roma – inaugura il sentiero dantesco, un percorso speciale, che intreccia amore per la cultura e per la natura, scandito da brevi soste in cui si potranno leggere i versi più significativi della Divina Commedia.

Lo ha ideato il Parco di Veio che ha fornito anche i leggii, la bacheca e le tabelle, lo ha realizzato il Comune, mentre i versi sono stati scelti dal dantista Mirko Di Francesco.

Nato per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta, il Sentiero Dantesco (o Selva Oscura) rappresenta per il piccolo Comune un’occasione per porre l’attenzione sulle bellezze naturali del bosco di Magliano e nello stesso tempo rappresenta uno stimolo alla riflessione sul ruolo della Natura nel nostro quotidiano.

Per promuovere il percorso è stata fissata per domenica 9 aprile una passeggiata inaugurale, con partenza in piazza Risorgimento alle 9 e mezza.

A fare da guida i volontari del Corpo Italiano di San Lazzaro, un’organizzazione che occupa della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali. Saranno loro a scortare i partecipanti attraverso il percorso che si snoda nel territorio del Parco di Veio. Sarà presente anche Mirko Di Francesco, l’esperto in storia medievale, che ha estrapolato i versi dalla Divina Commedia poi apposti sui cartelli affissi lungo il percorso: ne spiegherà il significato e il motivo della scelta.

“In definitiva”, sintetizzano gli organizzatori, “l’evento consisterà in una leggera passeggiata con delle brevi “tappe culturali”.