Election day il 12 giugno: dove si vota

L’election day il 12 giugno 2022: saranno 970 i Comuni italiani ad andare al voto. Nella Città del Nordest i principali sono Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.

Il via libera per la data è arrivato dal Consiglio dei Ministri. Primo turno il 12 giugno, secondo turno il 26 giugno. Ma il 12 giugno si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia.

Nell’hinterland andranno al voto anche Camerata Nuova, Capena, Casape, Castelnuovo di Porto, Ciciliano, Manziana, Mazzano Romano, Nerola, Torrita Tiberina.

