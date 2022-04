GUIDONIA – Covid addio, tornano le Vie Crucis del Venerdì Santo

Dopo due anni di pandemia tornano le processioni del Venerdì Santo a Guidonia Montecelio. Oggi, mercoledì 13 aprile, il Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi ha autorizzato sei manifestazioni religiose in cinque quartieri della città.

Dopodomani sera, venerdì 15 aprile, si inizia alle ore 18,45 a Montecelio: la Via Crucis percorrerà Piazza San Giovanni, Piazza Bruno Buozzi, Via Nuova, via della Lapide, via del Borgo e via Servio Tullio per poi rientrare nella chiesa: sarà vietato il trasito e la sosta fino al termine della manifestazione religiosa.

Venerdì alle ore 19 in viale Roma a Guidonia Centro scatta il divieto di transito e sosta all’altezza della parrocchia del Sacro Cuore e in via Gabelli per il solo tempo necessario al passaggio della Processione del Cristo Morto andata e ritorno.

Alle ore 19,30 a Guidonia Centro traffico e sosta vietati nella zona storica della Città di Fondazione per la processione organizzata dalla parrocchia della Beata Vergine di Loreto: il corteo percorrerà via Chiorboli, Viale Leonardo da Vinci, Viale Roma, Viale dell’Unione, via Umberto Maddalena, via Lunardi e Piazza Lauretana.

Alle 20,30 scattano i divieti nei quartieri dell’Albuccione e Villalba.

Dalla chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes all’Albuccione partirà la Via Crucis che percorrerà Piazza Eugenio De Mazenod, via Palmiro Togliatti e Piazza Aldo Moro sia all’andata che al ritorno: per tutta la durata della manifestazione non si transita né si parcheggia.

Allo stesso orario a Villalba divieto di transito su via delle Regioni e via Terni per il tempo necessario al passaggio della Processione del Cristo Morto organizzata dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Popolo.

L’ultima Via Crucis autorizzata è quella della parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova: dalle ore 21, e fino al termine della cerimonia, divieto di transito su via Mazzini, entrambe le direzioni di marcia.