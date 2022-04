Vent’anni senza Alex Baroni, morì dopo lo scontro con un pensionato di Guidonia

La sua agonia durò quasi un mese e fu vissuta in diretta dai suoi fan. L’ospedale in cui era ricoverato preso d’assalto da amici e colleghi. Il suo sito sommerso da e-mail in cui i fans esprimevano dolore e incoraggiamento.

Oggi, mercoledì 13 aprile, ricorre il ventennale della scomparsa del cantautore Alex Baroni, spentosi all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito ad un tragico incidente stradale con Renato Z., un pensionato dell’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio.

Nato a Milano il 22 dicembre 1966, Alex Baroni si laureò in Chimica e all’inizio della sua carriera da musicista svolse parallelamente per vari anni l’attività di docente in istituti tecnici pubblici e privati della sua città. Da corista di vari artisti, tra i quali Eros Ramazzotti che fu il suo scopritore e Ivana Spagna, a cantautore il passo fu breve grazie a quella voce straordinaria che al Festival di Sanremo 1997 gli valse il premio come miglior voce col brano “Cambiare”, uno dei suoi maggiori successi.

L’incidente che gli costò la vita avvenne il 19 marzo 2002 lungo la circonvallazione Clodia, dove Alex Baroni viaggiava in sella alla sua motocicletta e si scontrò con l’auto condotta da Renato Z., all’epoca 74 anni, pensionato ed ex politico dell’Albuccione.

Dall’indagine processuale emerse che l’anziano guidoniano non ebbe alcuna colpa per quell’incidente. Era infatti lecitamente impegnato in una manovra verso sinistra che doveva portarlo dalla circonvallazione Clodia in via Fasana quando arrivò da piazzale Clodio in direzione del Foro Italico a forte velocità, Alex Baroni che urtò violentemente la parte destra della vettura riportando lesioni mortali.

A giugno 2007 Renato Z. fu assolto dall’accusa di omicidio colposo con formula piena.

Dopo la sua scomparsa furono innumerevoli i tributi e gli omaggi dedicati da parte dei colleghi. In suo onore il premio della categoria «Voci Nuove» al Festival dell’Adriatico è stato ribattezzato «Premio Alex Baroni». Anche il Premio della Critica per la categoria «Nuove Proposte» del Festival di Sanremo fu temporaneamente dedicato al cantautore.

Al Festival di Sanremo 2022, durante la serata dedicata alle cover, AKA 7even ha eseguito “Cambiare” in duetto con Arisa.