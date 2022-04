TIVOLI – Crepe su pareti e soffitti, palazzo antico evacuato

Fessurazioni sulle pareti e sui soffitti, avvallamenti sui pavimenti, segni evidenti di instabilità. Per questo ieri, giovedì 14 aprile, con l’ordinanza numero 113 il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha dichiarato inagibile l’intero stabile al civici 96, 98, 100 e 102 di via Domenico Giuliani, nel Centro storico della “Superba”.

Il provvedimento contingibile e urgente per la messa in sicurezza del fabbricato è stato emesso dopo il sopralluogo effettuato il 17 marzo da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma su richiesta dei titolari di un’attività commerciale specializzata in insegne luminose ubicata al piano terra dello stabile.

I pompieri hanno così riscontrato crepe su pareti e soffitto dell’intero piano terra, allo stesso modo nell’appartamento al primo piano in cui abita la coppia di commercianti sono emerse diverse fessurazioni ed altri evidenti segni di un possibile cedimento. Il locale messo peggio era il salone, dove i vigili del fuoco hanno annotato un rilevante avvallamento sul pavimento, profonde lesioni alle pareti e la caduta al suolo di pezzi di solaio.

Secondo i pompieri, anche negli altri locali dell’appartamento ci sono segni di un possibile cedimento e chiare evidenze di insalubrità e carenze igienico sanitarie. Insomma, uno stato di pericolo generale rilevato insieme agli agenti della Polizia Locale e dei tecnici del Comune di Tivoli ai quali i vigili del fuoco hanno richiesto lo sgombero immediato e l’evacuazione dei locali e l’interdizione al loro utilizzo.

Vigili urbani e tecnici comunali hanno inoltre accertato che il 30 dicembre 2021 una società di Capracotta dichiaratasi promissaria acquirente dello stabile aveva presentato in Comune una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per il risanamento conservativo delle facciate nel rispetto delle caratteristiche architettoniche morfologiche e dei materiali esistenti in accordo col funzionario della Soprintendenza.

A 4 giorni dal sopralluogo l’Ufficio Urbanistica del Comune aveva diffidato i proprietari a mettere in sicurezza lo stabile senza ricevere risposta.

A quel punto il sindaco Proietti ha emesso l’ordinanza nei confronti dei proprietari, due noti fratelli imprenditori tiburtini, e una società immobiliare: hanno l’obbligo di effettuare una approfondita verifica statica con un tecnico qualificato, interdire l’ingresso apponendo cartelli di pericolo visibili all’esterno e a predisporre un piano di intervento.

Spetterà sempre ai proprietari comunicare agli affittuari che il palazzo di via Domenico Giuliani è inagibile.