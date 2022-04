GUIDONIA – Rapina in casa, solidarietà di Cuccuru al figlio delle vittime candidato nella civica

Da Alberto Cuccuru, candidato sindaco di Guidonia Montecelio della coalizione progressista formata da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo Uno, Demos e Lista Cuccuru, riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimo la massima solidarietà e vicinanza all’amico Antonio Di Giacomo, candidato in una delle liste che mi sostengono, per il terribile episodio di violenza che ha visto coinvolti i suoi anziani genitori ed un loro parente, aggrediti in casa da cinque balordi che li hanno anche rapinati”- dichiara il Candidato Sindaco progressista Alberto Cuccuru.

“Una notizia accaduta nel quartiere dell’Albuccione che sappiamo essere una periferia con tante problematiche e che presto visiterò per raccogliere le istanze e le preoccupazioni dei cittadini. Auspico che le forze dell’ordine catturino al più presto questi delinquenti ed invito chiunque abbia visto qualcosa a collaborare in questo senso”, conclude il Candidato Sindaco.