Fonte Nuova – Scontro nella curva maledetta, muore scooterista di 27 anni

Incidente mortale in mattinata a Tor Lupara di Fonte Nuova. Un giovane di 27 anni alla guida di uno scooter è morto nello scontro con un furgone. Erano le 7 del mattino, la morte immediata.

L’incidente si è verificato su via Nomentana all’altezza della Madonnella, già teatro di altri incidenti mortali. La strada è rimasta chiusa per un paio di ore, creando blocchi e rallentamenti.

La vittima un 27enne moldavo residente a Mentana. Stava andando al lavoro. Per una distrazione o per un malore o ancora forse per la velocità ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro un furgone che proveniva nel senso di marcia opposto.

Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri. Il copro è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.