26 Tg Wine

News: ci lascia Franco Allegrini , enologo dell’omonima azienda di famiglia e ambasciatore dell’ #amarone nel mondo; nasce Wine il canale tematico di Adnkronos in collaborazione con Vendemmie Milano WineWeek; in Cina -22% di importazione nel primo trimestre del 2022; acquisti online, chi compra in rete è disposto a spendere di più; a #frascati è stato il weekend di Vinalia Priora, Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati