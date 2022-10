MARCELLINA – Martedì 18 ottobre senz’acqua in dodici strade

Marcellina per un giorno senza acqua. Acea Ato 2 comunica che, per eseguire lavori straordinari sulla rete idrica, martedì 18 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 16:00, salvo imprevisti, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie del comune di Marcellina.

Nello specifico le vie interessate dalla problematica saranno le seguenti: via Regina Elena, da via Cavour a piazza Vittorio Veneto; via Principessa di Piemonte, via Verdi, via Rossini, via Puccini, via Pisacane, via Turati, via Spunticchia, via Vivaldi, via dei Martiri e vie limitrofe.

Per alleviare la problematica della carenza d’acqua sarà predisposto lo stazionamento di un’autobotte per tutta la durata del fuori servizio presso piazza Vittorio Veneto.

Per eventuali segnalazioni sarà possibile contattare il numero verde 800 130 335.