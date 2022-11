Mercato immobiliare a Roma e dintorni: qual è la situazione

Il mercato immobiliare a Guidonia

A settembre del 2022, per gli immobili residenziali situati nel Comune di Guidonia Montecelio i prezzi medi sono di 1.614 euro al metro quadro, mentre per gli affitti la richiesta media è di 8 euro e 10 centesimi al metro quadro. La richiesta fra ottobre 2021 e settembre 2022 è salita dello 2.15%, pari a circa 34 euro. Se invece si allarga lo sguardo e si prende come riferimento il periodo degli ultimi 2 anni, si scopre che nel territorio comunale il picco dei prezzi è stato raggiunto proprio a settembre del 2022, con un massimo di 1.614 euro al metro quadro. ottobre del 2020, invece, è stato il mese con il prezzo più basso, in virtù di una richiesta media di 1.570 euro al metro quadro.

Gli affitti a Guidonia

Passiamo ad esaminare la situazione degli affitti a Guidonia; a febbraio la richiesta – pari, come detto, a 8 euro e 10 centesimi al metro quadro – è cresciuta dell’1.70% rispetto a ottobre dello scorso anno, quando la media era di circa 8 euro e 20 centesimi, ovviamente su base mensile. Sempre tenendo come riferimento l’ultimo biennio, è a maggio che è stato toccato il picco del prezzo medio, con un valore di 8 euro e 50 centesimi al metro quadro. Maggio del 2021 è stato il mese in cui il prezzo è stato più basso, con una richiesta mensile di 8 euro al metro quadro.

Il mercato immobiliare a Tivoli

Per quel che riguarda il territorio di Tivoli, invece, a settembre del 2022 la richiesta media per un immobile in vendita era di 1.560 euro al metro quadro, mentre per un affitto era di 8 euro e 80 centesimi al metro quadro al mese. Ma proviamo a entrare più nel dettaglio per saperne di più. La richiesta per gli immobili residenziali che erano in vendita lo scorso mese di settembre era pari a 1.535 euro al metro quadro, vale a dire ben il 2.84% in meno. Nel territorio comunale di Tivoli il prezzo medio nel corso degli ultimi due anni ha toccato il vertice a luglio del 2022, raggiungendo il picco di 1.595 euro al metro quadro.

Gli affitti a Tivoli

Passando alla situazione del mercato delle locazioni, sempre a settembre la richiesta per gli immobili residenziali in affitto è stata di 8 euro e 80 centesimi al metro quadro al mese, il che corrispondeva a un aumento pari a circa il 5,4% in confronto a ottobre dello scorso anno, quando la richiesta era di 8 euro e 35 centesimi al metro quadro al mese. Da due anni a questa parte, nel territorio comunale di Tivoli il prezzo medio ha toccato il picco a giugno del 2022, quando era di 8 euro e 90 centesimi al metro quadro al mese. Maggio del 2021 è stato il mese nel quale la richiesta era più bassa. La media era di 8 euro e 30 centesimi al mese per metro quadro per un immobile in affitto.

Dove prendere o affittare casa a Tivoli

Come è facile intuire, le quotazioni variano in base alla zona di riferimento: si riscontrano differenza anche significativa tra il centro storico e Bivio di San Polo, come pure tra Tivoli Alta e Favale, senza dimenticare i quartieri di Collenocello, di Campo Limpido e di Tivoli Terme. A Tivoli ci sono più di 400 annunci di immobili in vendita, e poco meno di un centinaio per gli affitti.

Scopri di più su Casedavedere.it

Casedavedere.it è un portale immobiliare locale presente, nella zona di Roma, a Guidonia, Tivoli e dintorni. Il sito è nato nel 2007, e da 15 anni è un punto di riferimento in ambito locale. Si tratta di una realtà che è stata creata per andare incontro alle esigenze di numerosi professionisti desiderosi di poter contare su una piattaforma riservata alla pubblicazione esclusiva di agenti immobiliari che sono abilitati alla professionale. La ricerca è rapida e facile; può essere personalizzata e resa più mirata grazie all’applicazione di filtri ad hoc.