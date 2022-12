Cinema Days, tre giorni in sala a 3 euro

Da domenica 11 dicembre a martedì 13 dicembre sarà vedere film in sala pagando solo tre euro. All’iniziativa, battezzata “Lazio terra di cinema days” e sostenuta a beneficio delle imprese e degli spettatori dalla Regione Lazio, hanno aderito più di 50 cinema per un totale di oltre 260 schermi in tutto il Lazio.

Per conoscere i cinema che hanno aderito e tutte le info vai su www.lazioterradicinema.it

Tra le altre iniziative a sostegno del settore anche il cinema gratis per i ragazzi (LEGGI QUI).

Leader in Italia per produzione, numero di imprese e di addetti, il Lazio è la seconda regione europea per investimenti a favore del settore.

Ogni anno la Regione Lazio investe milioni di euro per sostenere il cinema per attività che vanno dalla scrittura fino al sostegno alle sale. In quest’ottica nasce lazioterradicinema.it un “hub on line” punto unico di accesso per avere informazioni, conoscere le attività, le location e i protagonisti del mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Una strategia unitaria per rafforzare l’immagine e mettere a sistema tutte le strutture della Regione che si dedicano al cinema, dalla formazione alla produzione fino alla promozione del settore.