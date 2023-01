“Epifania, tutte le feste porta via”: è il 6 gennaio, l’ultima ricorrenza delle festività natalizie, la notte della Befana, l’anziana signora che, a cavallo della sua scopa, porta dolcetti ai bambini “buoni” e carbone a quelli più monelli, rigorosamente nelle calze da riempire con ogni tipo di leccornia. Da Nord a Sud, non c’è casa in cui questa festa non sia sentita e celebrata, non c’è famiglia in cui non si regalino calze e dolcetti: è il colpo di coda delle festività natalizie, il momento perfetto per sfornare torte e biscotti.

Una festa che viene da lontano

Simbolicamente l’Epifania segna l’arrivo dei Re Magi e la proclamazione di Gesù Cristo come figlio di Dio ma, come molte delle nostre celebrazioni religiose, deriva in realtà da una festività pagana: prima di diventare la giornata dei Magi e combaciare con l’arrivo della Befana, il termine Epifania veniva utilizzato già al tempo degli antichi Greci per indicare la manifestazione di divinità legate al concetto di luce; è infatti quel momento dell’anno (poco successivo al solstizio d’inverno) in cui le giornate tornano ad “allungarsi”. Presso i Romani, il 6 gennaio era la ricorrenza legata alla dea Diana che volava sui campi per renderli fertili, mentre la befana è un personaggio tipicamente “italiano”, particolarmente conosciuto in alcune regioni, certamente legata a un insieme di riti propiziatori, anch’essi connessi al susseguirsi dei cicli stagionali.

Dolcetto o carbone?

La Befana porta caramelle e dolciumi di ogni tipo ed è proprio con un buon dolce fatto in casa che possiamo onorare questa simpatica vecchietta. Celebrazione che vai, ricetta che trovi: tanti sono i dolci tradizionali preparati il 6 gennaio, dalla ciambella dei Re Magi, una torta profumata ai fiori di arancio con canditi, zucchero e mandorle alla galette des rois, un dolce francese ripieno di crema frangipane. Qualche idea sfiziosa per preparare una golosissima e ricchissima calza homemade? Non ci resta che infornare biscotti e dolciumi di ogni tipo per fare felici grandi e piccini. Nella calza della Befana, quest’anno, possiamo mettere dei divertenti cappelli della Befana o del coloratissimo carbone dolce, una ricetta sfiziosa, perfetta anche per chi, nonostante qualche marachella, non può rinunciare a un dolcetto goloso.