TIVOLI – Marciapiedi per 4 milioni di euro a Tivoli Terme

È stato pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi e della pubblica illuminazione a Tivoli Terme. L’importo dei lavori, totalmente finanziato, ammonta a poco più di quattro milioni di euro. Tale finanziamento, ottenuto dal Comune di Tivoli nel 2007, parzialmente definanziato nel 2012 e poi sospeso per controversie con Ater e con l’impresa esecutrice, è stato recuperato e rimodulato grazie all’accordo raggiunto con la stessa Ater dall’amministrazione dell’attuale sindaco Proietti.

I lavori costituiscono il più rilevante intervento di riqualificazione stradale mai eseguito nel quartiere di Tivoli Terme.

Nello specifico, si eseguiranno interventi di rifacimento totale della pubblica illuminazione nelle seguenti vie: Via dell’Aeronautica, Via dei Laghi, Via Tiburtina, Via dei Fauni, Via Cesare Augusto, Via Baccelli, Via Archigene, Via Pozzilli, Via Nicodemi, Piazza d’Este, Via Plinio Secondo, Via Don Minzoni, Piazza Catullo. Oltre al rifacimento della rete di pubblica illuminazione, nelle seguenti altre strade verranno eseguiti anche lavori di rifacimento totale dei marciapiedi: Via dei Fauni, Via Cesare Augusto, Via Baccelli, Via Archigene, Via Pozzilli, Via Tiburtina.

La scadenza di legge per l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa vincitrice della gara è fissata alla fine di maggio.

Manto stradale nuovo

A questi interventi, finanziati ed eseguiti dal Comune di Tivoli, si aggiungono i lavori per il rifacimento totale del manto stradale sulle seguenti vie già oggetto di rifacimento totale della rete idrica da parte di ACEA, per un importo totalmente finanziato di poco meno di 5 milioni di euro: Via Verga, Via Petrocchi, Via Pirandello, Via Nicodemi, Via Trilussa, Via Belli, Via dei Laghi, Via Dante Alighieri, Via Monti, Via Pio IX, Via Parini, Via Carducci, Via Manzoni, Via Leopardi, Via Cesare Augusto, Via dei Martiri tiburtini, Vi dei fauni, Via Baccelli, Via Archigene, Via Lago Colonnelle, Via dell’Aeronautica, Via Pozzilli, Via Neri, Via Don Minzoni.

I lavori di rifacimento di questi manti stradali, a seguito di accordo tra Comune di Tivoli ed ACEA, saranno eseguiti direttamente da ACEA subito dopo il completamento della sostituzione della rete idrica principale, attualmente in corso, e dei nuovi allacci delle singole utenze.

“Oggi si segna un punto importante nella storia lunga e tormentata di questo finanziamento – afferma la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. Il lavoro fatto negli anni per tenere in vita queste risorse è stato importante e per questo è doveroso un ringraziamento agli uffici e a chi mi ha preceduto. E grande è stato lo sforzo per studiare tutte le sovrapposizioni con altri interventi in essere. Tivoli Terme sta vivendo e vivrà una fase ‘di passaggio’ che migliorerà decisamente il volto della Città termale“.

Anche il Consigliere comunale Maurizio Conti esprime soddisfazione: “Dopo la prevista sistemazione dei parchi che partirà ad aprile per concludersi a luglio, è stata indetta la gara telematica per il recupero urbano dell’area di Tivoli Terme e Borgonuovo. Gli interventi, attesi da tempo dai cittadini, daranno nuova vita a tutto il quartiere. Con Simone Cavallo, ex consigliere comunale, oggi consigliere del Sindaco per i Quartieri di Tivoli Terme, avevamo iniziato nel 2015 a lavorare sui Contratti di Quartiere II ed oggi grazie al Sindaco Giuseppe Proietti, all’Assessora Laura Di Giuseppe, al Dirigente dei Lavori Pubblici Tullio Lucci, alla commissione Lavori Pubblici di cui faccio parte, siamo riusciti a mettere a segno questo punto. Ancora una volta lavoriamo per il bene di Tivoli Terme e per la sua rinascita“.

“Un altro tassello per Tivoli Terme va ad aggiungersi ai lavori del Bosco del Fauno e ai prossimi interventi sui parchi, come già spiegato dal consigliere Conti – afferma Simone Cavallo -. L’Amministrazione ha lavorato incessantemente per recuperare un investimento ottenuto molti anni fa, dall’iter complicatissimo. Non posso che unirmi ai ringraziamenti a tutta l’amministrazione fatti dal Consigliere Maurizio Conti per questo grandissimo risultato che è stato ottenuto; continuiamo a lavorare per i cittadini e per Tivoli Terme“.