GUIDONIA – Case popolari, assegnati due alloggi costruiti da Mussolini

Erano disponibili da tempo e i condomini hanno vigilato affinché non fossero occupati.

Così il Comune di Guidonia Montecelio ha assegnato due case popolari di proprietà dell’Ater Provincia di Roma costruite durante l’epoca fascista.

E’ quanto stabiliscono la determina numero 33 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – e la determina numero 34 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmate dalla dirigente dell’Ufficio Casa Paola Piseddu e dal funzionario Marco Quaranta.

L’ingresso di via Tiberio Cavallo, la strada parallela a piazza Giacomo Matteotti, sede del Comune di Guidonia

Con la determina numero 33 è stato assegnato l’alloggio ubicato nello storico palazzo di via Tiberio Cavallo, la parallela di piazza Matteotti, nel cuore della Città razionalista fondata da Benito Mussolini ad Enzo M., italiano 66enne, in attesa dal 16 dicembre 2011, dodicesimo con 12 punti nella nuova graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) destinati all’assistenza abitativa delle categoria svantaggiate approvata il 27 dicembre 2022 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In realtà, l’Ufficio Casa aveva prima interpellato il secondo in graduatoria con 14 punti, Giovanni V., 73 anni, ma l’anziano non si è presentato alla convocazione per la consegna delle chiavi e non ha comunicato cause ostative che ne impedissero la presenza durante la consegna.

Pertanto, il primo idoneo per l’assegnazione, e disponibile ad accettare l’alloggio proposto adeguato per una persona sola, è stato Enzo M.

Via Enea Rossi, una delle strade principali del complesso Ater costruito dal Duce

Con la determina numero 34, invece, è stata assegnata la casa popolare di proprietà dell’Ater Provincia di Roma in via Enea Rossi, la strada che costeggia la Tenenza dei Carabinieri, anch’essa nel cuore della Città razionalista fondata da Mussolini: l’assegnataria è Michela C., 51 anni, capo famiglia di un nucleo composto da tre persone in attesa dal 6 giugno 2013, ottava in graduatoria con 12 punti.

Vale la pena evidenziare che da settembre 2022 ad oggi sono stati consegnati 16 alloggi, mentre dal 2017 non si registrò alcuna assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp).