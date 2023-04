TIVOLI – Riccardo Colanera al Sistina: il liceale tra i protagonisti di Billy Elliot

Ci sarà anche un giovane tiburtino talentuoso tra i protagonisti dell’atteso musical “Billy Elliot” che debutterà domani, giovedì 13 aprile, al Teatro Sistina di Roma con Giulio Scarpati e Rossella Brescia. Riccardo Colanera – 14 anni e studente al primo anno del Liceo classico di Tivoli – interpreterà Michael, amico di Billy, il protagonista.

Appassionato di canto e recitazione, il giovane artista tiburtino ha partecipato in maniera continuativa ai corsi estivi dell’Accademia del Teatro Sistina dal 2019 al 2022 ed è stato membro del cast del musical “School of Rock” nel 2019.

Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive: ” I soliti ignoti”, “Lo zecchino d’oro”, raccolta fondi Telethon. Attualmente frequenta la scuola di doppiaggio “Voice art Dubbing” diretta dal maestro Carlo Valli.

Lo spettacolo: il sogno di un adolescente

“Io non voglio una qualunque adolescenza. Io voglio diventare un ballerino!”: arriva sul palcoscenico del Teatro Sistina il sogno di “Billy Elliot”, il Musical di grande successo firmato Massimo Romeo Piparo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment.

La nuova edizione di questo titolo amatissimo, che racconta la vicenda appassionante di Billy, ragazzo pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo unico obiettivo: quello di diventare un ballerino.

Un grande ritorno sul palcoscenico del Sistina: sarà Giulio Scarpati, il celebre attore dalla lunga carriera vissuta tra teatro, cinema e tv, a vestire i panni di Jackie Elliot, il padre di Billy, che non accetta l’amore del figlio per la danza e vorrebbe vederlo seguire la sua personale passione per il pugilato. “Sono felice di tornare al Sistina con Billy Elliot, uno spettacolo bellissimo, coinvolgente, forte”, racconta Giulio Scarpati, “il mio ruolo è complesso perché Jackie è chiuso nelle sue convinzioni, non vuole che il figlio faccia il ballerino. Eppure, nel corso del tempo, questo sogno fortissimo di Billy lo convince a cambiare”.

Al debutto nel Musical Rossella Brescia che darà voce e verve a Mrs. Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy e scommette sul suo futuro nonostante l’acceso conflitto con suo padre. Un ruolo che sembra disegnato su misura per l’attrice e conduttrice: “Questo è uno dei miei musical preferiti. Piango sempre durante le prove e sorrido anche tanto, perché in questo spettacolo ci si commuove e soprattutto ci si emoziona molto dall’inizio alla fine”, dichiara entusiasta Rossella Brescia, “per me è molto bello interpretare Mrs. Wilkinson, perché penso che le maestre abbiano un ruolo fondamentale nella vita dei loro allievi. In questo caso lei incarna idealmente anche un po’ la mamma che Billy non ha più. Piparo mi ha dato questa grande opportunità, ha creduto in me, ed io ce la metterò tutta”.

Uno spettacolo di peso per Riccardo Colanera

Billy Elliot the Musical ha debuttato al Teatro del West End (Victoria Palace Theatre, Londra) nel 2005 ed è stato nominato per nove Laurence Olivier Awards (ne ha vinti quattro). L’incredibile successo conseguito ha fatto sì che il musical approdasse in molti altri paesi del mondo, anche in Australia (2007) e a Broadway (2008). A New York, ha vinto dieci Tony Awards e dieci Drama Desk Awards; anche in Australia ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti.

Billy Elliot sarà in scena al Sistina dal 13 al 30 aprile.