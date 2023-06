Cicciolina fa arrestare il figlio: Ludwig Koons in cura a Tivoli

Divieto di dimora nel Comune di Roma e possibile presa in carico nel servizio per le dipendenze della Asl di Tivoli. Ludwig Koons, figlio di Iona Staller, in arte Cicciolina, e dell’artista statunitense Jeff Koons, potrebbe frequentare la città dell’arte nei prossimi giorni.

La decisione del divieto di entrare a Roma e quindi la segnalazione di un servizio di cura alternativo, tra cui quello di Tivoli, è stato deciso ieri durante l’udienza della convalida dell’arresto della Staller fermato per aver tentato di taglieggiare la madre con un taser, una pistola elettrica.

A denunciarlo proprio la mamma, tra l’altro molto legata al suo unico figlio: dopo l’ennesima scenata subita si è rivolta ai carabinieri.

Il giovane, nato negli Usa, non potrà più dimorare nel Comune di Roma finché il 12 settembre non ci sarà la prossima udienza del giudizio abbreviato, condizionato a una perizia sul taser.

I carabinieri sono quindi andati a casa del trentenne (che abita nello stesso palazzo della madre) e nella sua camera da letto hanno trovato la pistola taser: per Koons era rotta, per i militari difettosa ma funzionante.

“Con mia madre ho discusso, ma non l’ho minacciata col taser”, ha spiegato Koons alla Corte.

Una famiglia divisa

Un ragazzo difficile Ludwig Koons, schiacciato forse anche dalla notorietà di genitori di peso e separati da anni.

“Essere genitori non è facile. La nascita di 1 figlio comporta una grande responsabilità per entrambi genitori, nel caso mio il padre di mio figlio inesistente”, scriveva a gennaio la Staller sul suo profilo tirando in ballo l’ex marito Jeff Koons.

“Non dà amore e sostegno morale ad un figlio artista. Lui il padre viaggia per i suoi lavori nel mondo e anche in Italia, ma non lo invita a stare con lui come quando nel 2022 è stato a Firenze per dieci giorni. Koons una vota finiti i suoi 10 giorni a Firenze non è nemmeno venuto a trovare Ludwig a Roma! Che vergogna Mr Koons!! Non hai un pizzico di empátia per il giovane Ludwig Koons, tuo figlio!”.

Per poi aggiungere in carattere maiuscolo: “TUO PRIMOGENITO!!! CON TUTTI I SOLDI MILLIARDI CHE HAI GUADAGNATO GRAZIE A ME #CICCIOLINA #HAI PROMESSO DI COMPRARE UNA CASA A LUDWIG A ROMA !!!! MA TU NON MANTIENI LA TUA PAROLA, DEL RESTO NON HAI MANTENUTO LE TUE PROMESSE NEI CONFRONTI ME NEL MATRIMONIO COSI INFELICE!!!DAI AMORE E RICEVI AMORE!! I TUOI MILLIARDI NON PORTERAI NELLA TOMBA QUANDO MORIRAI!!! E PER TUTTE LE GRANDE SOFERENZA CHE MI HAI ,CI HAI PROCURATO A ME E A MIO FIGLIO E DURANTE IL QUASI 3 ANNI DI MATRIMONIO, NON PENSO CHE FINIRAI IN PARADISO!!!”