GUIDONIA – Pusher in bicicletta fermato dalla Polizia, era un clandestino

Quando ha visto la volante si è alzato di scatto dal tavolo e ha tentato di allontanarsi dal bar in sella ad una bici. Ma i suoi movimenti hanno insospettito i poliziotti che lo hanno fermato e trovato in possesso della droga.

Così lunedì sera 3 luglio a Guidonia Montecelio gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino albanese irregolare sul territorio italiano da circa due anni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, verso le 22,30 una volante in servizio di pattugliamento del territorio ha notato l’uomo in atteggiamento sospetto alzarsi dal tavolino di un bar di Villanova, salire in sella ad una bicicletta per far perdere le proprie tracce tra i vicoli del quartiere.

Tuttavia la volante lo ha raggiunto e fermato in una stradina limitrofa alla via Maremmana inferiore, ma nel frattempo l’albanese ha gettato in terra un involucro di plastica prontamente recuperato dagli agenti: all’interno c’erano 12 dosi di cocaina pronta per essere venduta.

Durante la perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso anche di 190 euro in contanti considerati provento dell’attività illecita di spaccio.

Accompagnato in Commissariato l’albanese è risultato clandestino in Italia, per questo ieri – mercoledì 5 luglio – dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Tivoli l’uomo è stato trasportato presso l’Ufficio Immigrazione per le procedure di rito.