MONTEROTONDO – Can Yaman in città, si gira Viola come il mare 2

Monterotondo è pronta ad ospitare le riprese di “Viola come il mare 2“, la seconda stagione della fiction di Canale 5. Tra gli attori protagonisti spiccano i nomi di Francesca Chillemi, ex Miss Italia e già volto noto di Rai 1 nelle vesti di Azzurra in “Che Dio ci aiuti“, e Can Yaman, attore turco che ha riscosso un enorme successo in Italia grazie ad alcune soap realizzate in patria.

Le riprese si svolgeranno da lunedì 11 a mercoledì 13 settembre e interesseranno l’area del centro storico, dove chiusure al transito e divieti di sosta saranno numerosi. È possibile consultare il sito del comune di Monterotondo per capire quali e dove saranno (CLICCA QUI).

“Can Yaman mi ha aggredita”. La denuncia di una negoziante di Civita Castellana

La troupe di “Viola come il mare 2” arriva a Monterotondo dopo alcuni giorni di riprese a Civita Castellana, dove una commerciante ha accusato Can Yaman di averla aggredita verbalmente. La donna ha raccontato al Messaggero che durante le riprese, non potendo accogliere la clientela, ha deciso di dedicarsi alla pulizia del locale.

Il putiferio è scoppiato quando la signora ha acceso la radio, il cui volume troppo alto interferiva con le riprese. A quel punto Can Yaman avrebbe inveito contro la donna, che stava già parlando con alcuni membri della produzione. A riportare calma e cordialità è intervenuta la stessa Francesca Chillemi.

La commerciante ha sporto denuncia, ma l’attore direttamente interessato e la produzione non hanno commentato la vicenda.