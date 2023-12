Cosa fare prima del 2024: gli eventi nella Città del Nord est

Anche il 2023 si avvicina alla sua fine, è ora di lasciare tutto quello che appartiene a quest’anno e accogliere il nuovo con nuovi propositi e carichi di energia per poterlo vivere al meglio.

Ma come festeggiare la fine del vecchio anno e l’arrivo del nuovo? Molte sono le occasioni da non perdere, già a partire dal weekend, tra presepi, concerti e tanto altro.

I Concerti

A San Polo Dei Cavalieri venerdì 29 dicembre, alle 18, si attende il concerto presso il Castello Orsini Cesi , mentre per domenica 31, ultimo giorno dell’anno, alle 17 si aspetterà il Solenne Te Deum di ringraziamento di fine anno presso la Chiesa di San Nicola di Bari, con la partecipazione dell’amministrazione comunale, le confraternite religiose e le associazioni del territorio.

Anche a Roiate si inganna l’attesa dell’anno nuovo con il concerto “A Light For Your Heart”, a cura di Irina Arozarena and SistersHeart, previsto per sabato 30 dicembre 2023 alle 18, presso la chiesa San Tommaso.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione dell’Unione Comuni Alta Valle del Sacco, con la Pro Loco e il comune di Roiate.

Cerreto Laziale, il 29 dicembre 2023, ospiterà il Phoenix Gospel Choir in concerto, a partire dalle 18 presso la chiesa Santa Maria Assunta.

A Scauri, invece, si attende l’evento “Il Capodanno che balla”, previsto per il 31 dicembre in piazza Sant’Albinia.

Molti gli artisti che si esibiranno: Dj set di Yuri Costanzo con Pio Cerato, Show fiesta brasil, fire drummer show con Mario Ciacciarella e Dj set Valerio Roncone e Gabry P; mentre, a riportare l’atmosfera negli anni 90, ci penseranno Nathalie AArts from Soundlovers e Kim LuKas.

Ma non finisce qui, perché insieme a tutti gli artisti e alla musica, ci saranno anche effetti speciali, mascotte, ragazze immagine e tante altre sorprese.

Castel Gandolfo, presso piazza della Libertà, ospiterà un evento per Capodanno, tra musica pop, lenticchie e tanto divertimento.

Presepi Viventi

Sono molti i paesi che si cimentano della realizzazione del presepe vivente, sfruttando anche la suggestiva cornice del proprio centro storico.

Uno di questi è Rocca Santo Stefano, che, per il pomeriggio di sabato 30 dicembre, dalle 17:30 alle 19, permetterà di visitare il proprio Presepe Vivente.

Ma anche altri paesi sono impegnati nella realizzazione del Presepe Vivente durante l’ultimo weekend dell’anno: Civita di Bagnoregio, Castel San Pietro, Montefiascone, Corchiano, Tarquinia.

Il borgo di Suio Castelforte, in provincia di Latina, invece, propone la propria versione del presepe vivente nei giorni 28 e 29 dicembre 2023, dalle 18 alle 20.

Anche Pofi, in provincia di Frosinone, esporrà il proprio Presepe Vivente nei giorni 29 e 30 dicembre 2023, a partire dalle 17.

Presepi Artigianali

A Monterotondo, dopo aver aperto la 3° edizione del concorso “Amici del presepe”, sono esposti i presepi artigianali che vi hanno partecipato a partire dal 21 dicembre, con orario continuato presso il Duomo di Monterotondo.

Mentre a Morlupo, presso il Palazzetto Borghese, si ricorda “Il Percorso dei Presepi”, mostra visitabile da giovedì a sabato dalle 14 alle 18, mentre domenica e festivi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Anche Castel Madama torna con il tradizionale presepe, interamente realizzato dal Comitato San Lorenzo, presso il Castello Orsini, che sarà visitabile tutti i giorni prefestivi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, mentre nei giorni festivi dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19:30.

La polentata e tombolata a Camerata

La Pro Loco di Camerata Nuova presenta la “Polentata e Tombolata di Natale” prevista per sabato 30 dicembre 2023.

Si inizia alle 12:30 con la polentata in piazza, mentre alle 16 si svolgerà la tombolata in piazza con ricchi premi.

La magia del ghiaccio a Castel Madama

Anche Castel Madama continua con gli appuntamenti del programma “Christmas Camp”: il 28, 29 e 30 dicembre 2023, alle 10, sono previsti laboratori creativi per i più piccoli presso la Biblioteca Comunale.

Il 29 alle 16, presso i Giardinetti di Clivo dei Peschioli, arriverà Frozen e la magia del ghiaccio, occasione per incontrare le principesse Elsa e Anna e il buffo pupazzo di neve Olaf.

Mentre il 30, sempre presso i Giardinetti di Clivo dei Peschioli e alla stessa ora, si festeggerà insieme con l’evento “Aspettando il 2024”: sarà una grande festa con animazione, musica, giochi e balli, e non mancherà uno show messo in atto dai partecipanti del Christmas Camp, grazie all’aiuto delle animatrici.

Le ville aperte a Capodanno

Si ricorda, inoltre, che a Tivoli, Villa d’Este, Villa Adriana, il Santuario di Ercole Vincitore, la Mensa Ponderaria e il Mausoleo dei Plautii saranno aperti anche il 1° gennaio 2024.

A Tivoli aperta anche la casa di Babbo Natale e la pista sul ghiaccio. Per bambini e famiglie il trenino di Babbo Natale assicurerà un magico giro in città.