GUIDONIA - Lavori in corso, casello chiuso per due notti

Autostrade per l’Italia ha comunicato la chiusura, per interventi di manutenzione, del casello di Guidonia Montecelio. Il varco sarà inaccessibile dalle ore 22 di mercoledì 13 marzo alle ore 06 di giovedì 14 marzo in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Napoli.

Il casello di Guidonia resterà chiuso anche dalle ore 22 di giovedì 14 marzo alle ore 06 di venerdì 15 marzo in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alterativa si consiglia:

👉 entrata verso FIRENZE e verso NAPOLI: percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la stazione di TIVOLI sull’autostrada A24 – ROMA – TERAMO poi seguire le indicazioni per l’autostrada A01 – MILANO – NAPOLI;

👉 uscita provenienza NAPOLI e provenienza FIRENZE: proseguire sull’ A01 – MILANO-NAPOLI e percorrere l’autostrada A24 ROMA – TERAMO in direzione TIVOLI o ROMA EST.