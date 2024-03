GUIDONIA – “Stop al genocidio palestinese”, fiaccolata in Centro

“Far sentire la nostra voce è un dovere, non è più possibile voltare lo sguardo visto quanto sta accadendo ormai da mesi a Gaza”.

Così gli organizzatori commentano la fiaccolata in programma sabato 16 marzo a Guidonia partire dalle ore 18, con partenza da piazza Francesco Baracca ed arrivo in Piazza Matteotti.

“Scendiamo nelle strade della nostra città per gridare con forza lo stop al genocidio palestinese che si sta perpetrando ormai da tempo in Medio Oriente: il gran numero di vittime civili, donne e bambini, non può né deve essere giustificato dal diritto alla difesa che Israele pone alla base delle sue azioni militari. Quello che proviene dalla Palestina è un colpo al cuore di tutti, e non può più essere accettato”, proseguono gli organizzatori.

La manifestazione non ha colore politico.

“Qualsiasi tentativo di strumentalizzare la fiaccolata sarà rispedito al mittente: non intendiamo avere colore politico. Il nostro obiettivo è essere in tanti e far vedere a tutti che Guidonia è viva e sensibile a quello che accade nel mondo, soprattutto quando coinvolge civili, donne e bambini di un popolo”, chiudono gli organizzatori.