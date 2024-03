GUIDONIA – Piove nelle aule, la preside replica al consigliere comunale della Lega

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Piove nelle aule, a rischio la salute e l’incolumità dei bambini, da Irene De Angelis Curtis, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba di Guidonia, riceviamo e pubblichiamo:

Irene De Angelis Curtis, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba di Guidonia

“A fronte delle dichiarazioni del Consigliere Alessandro Messa sullo stato del plesso di Piazza Martiri delle Foibe, ove sono attive le classi dell’infanzia e alcune classi di scuola primaria, la scrivente in qualità di Dirigente e di responsabile della sicurezza rifiuta in modo integrale la descrizione dello stato dell’edificio scolastico, come resa da parte del Consigliere Messa.

Il consigliere comunale della Lega di Guidonia Montecelio, Alessandro Messa

Sarebbe davvero grave se i “bambini e gli operatori scolastici fossero costretti a fare lezione tra infiltrazioni di acqua, muffa, pozzanghere e con il rischio che cada il tetto sulla loro testa”.

Nel rispetto degli alunni, del personale Ata, dei docenti e delle famiglie non potrebbe essere ammissibile una situazione di mancanza di tutela e di scarsa sicurezza quale quella descritta a soli fini politici dal Consigliere.

Criticità di infiltrazioni d’acqua piovana e di intonaco scrostato sono purtroppo diffuse in tutte le scuole d’Italia, il ruolo dei Dirigenti, coadiuvati dai Responsabili della Sicurezza e della Prevenzione, è proprio quello di verificare le condizioni di lavoro e di studio e richiedere interventi all’Ente Proprietario.

Tutte le richieste sono agli atti della scuola e le criticità rilevate non erano tali da impedire la frequenza delle lezioni.

Come Dirigente Scolastico mi riservo di tutelare il buon nome dell’Istituto Manzi e della sua comunità scolastica da questo tipo di diffamazioni.