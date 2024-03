Le foto parlano da sole.

Infiltrazioni e muffe sulle pareti delle aule, in palestra, nei corridoi, nell’atrio e all’interno dei bagni.

Accade nella scuola elementare e materna di Piazza Martiri delle Foibe, a Villalba, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio.

Oggi, martedì 12 marzo, a denunciarlo in un video choc – CLICCA E GUARDA IL VIDEO - pubblicato sulla sua pagina è il consigliere comunale della Lega Alessandro Messa a seguito di un sopralluogo all’interno del plesso.

“Bambini e operatori scolastici a fare lezione tra infiltrazioni d’acqua, muffa, pozzanghere e col rischio che cada il tetto sulla loro testa – scrive nel post allegato al video il consigliere Messa – Situazione vergognosa che si protrae da mesi, mentre l’amministrazione si fa bella perché è tanto brava ad addrizzare i pali dei segnali stradali”.

Alessandro Messa annuncia di aver presentato oggi stesso una interrogazione al Sindaco Mauro Lombardo e all’Assessore Lavori Pubblici Mario Proietti.

“Voglio sapere se siano a conoscenza della situazione – commenta il consigliere Messa – e quali azioni abbiano posto in essere. I nostri bambini non possono continuare a studiare in condizioni così pericolose per la loro salute e la loro incolumità”.