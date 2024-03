MENTANA – Il Museo Civico Archeologico cambia veste

Due giornate, quelle di sabato 23 e domenica 24 marzo, dedicate alla storia e all’archeologia del territorio di Mentana

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti, che fortemente ha voluto l’istituzione del MuCaM, il museo civico archeologico per la Città di Mentana, inaugurato in piena pandemia da Covid-19 il 7 novembre 2020, presenta al pubblico un “nuovo” museo, completamente rinnovato nelle modalità espositive e notevolmente incrementato del suo patrimonio di materiali antichi.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 16:30 con la presentazione ufficiale, cui seguirà un aperitivo inaugurale accompagnato dalle note di “The Acustic Duo”; l’evento sarà accessibile anche in LIS in collaborazione con la Coop. CREI.

Domenica 24 marzo altra giornata di promozione e conoscenza del museo, a partire dalle ore 16 con il laboratorio per bambini “Ludus in fabula” a cura della Coop Ricreazione, a seguire alle ore 17 visita guidata al rinnovato percorso museale con apertura straordinaria della sala consiliare Camillo Orsini, dove è esposto lo splendido mosaico romano rinvenuto in via Monte della Mezzaluna.

Il MuCaM, infatti, nasce proprio con lo scopo di “riunire” il contesto dell’antica Nomentum, facendo riappropriare Mentana di quel ruolo di polo accentratore che le è appartenuto fin dai tempi più antichi.

Grazie ad accordi di collaborazione con importanti Istituzioni, quali il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, l’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este ed il Museo Nazionale Romano, numerosi materiali scoperti in passato e oggi custoditi in questi depositi museali o in collezioni private si potranno ammirare dal 23 marzo presso il museo civico della nostra Città.

Gli eccezionali reperti “tornati a casa” sono i protagonisti di un percorso museale innovativo e accattivante, dove street art e ricostruzioni si fondono con spazi accessibili e di avvicinamento al mondo antico e dove gli straordinari materiali in prestito dal Museo Nazionale Romano e scoperti nel nostro territorio negli anni 30 e 40 del 1900 sono particolarmente valorizzati.

“La nostra Città sta diventando una città dove la cultura ha un ruolo determinante per lo sviluppo della collettività: il MuCaM, il MuGa, la Biblioteca, l’Archivio storico sono i luoghi nei quali la cultura prende vita e si concretizza quotidianamente. Dopo il MuCaM sarà la volta del MuGa che verrà sottoposto a importati lavori di musealizzazione, in particolare la sala multimediale”, dichiara l’Assessora alla Cultura Barbara Bravi.

Per informazioni

www.poloculturalementana.it

www.cittadimentana.it

cultura@cittadimentana.it